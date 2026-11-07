Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității”

Curtea de Conturi a descoperit nu mai puțin de 29 de nereguli la o primărie din județul Iași, de la amenzi scoase din evidențe fără documente justificative și plăți considerate nelegale, până la situații în care doi consilieri locali au fost prezentați în instanță drept persoane fără venituri.

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