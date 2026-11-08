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Politică

Primarul Ciucu neagă că i-ar fi numit „agitați“ pe cei de la USR. Ce a spus despre AUR, PSD și PNL

l Scris de liliana vornicu
Primarul Ciucu neagă că i-ar fi numit „agitați“ pe cei de la USR. Ce a spus despre AUR, PSD și PNL
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Ciprian Ciucu susține că declarațiile despre USR au fost scoase din context, după ce presa a relatat despre o întâlnire a liberalilor din Buzău, la care a vorbit și despre AUR, PSD și PNL. The post Primarul Ciucu neagă că i-ar fi numit „agitați“ pe cei de la USR. Ce a spus despre AUR, PSD și PNL appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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