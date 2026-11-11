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Politică

Primarul de Miercurea-Ciuc, Attila Korodi, critică reforma administrativă: Otravă aruncată pe masa societății

l Scris de loredana codruț
Primarul de Miercurea-Ciuc, Attila Korodi, critică reforma administrativă: Otravă aruncată pe masa societății
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Attila Korodi, primarul UDMR din Miercurea-Ciuc, critică proiectul PSD privind reorganizarea administrativ-teritorială: Otravă pe masa societății

Sursa: Stiri Pe Surse

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