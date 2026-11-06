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Politică

Primarul din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie, după ce Bolojan a fost huiduit anul trecut

r Scris de realitatea.net
Primarul din Alba Iulia interzice manifestațiile politice de 1 Decembrie, după ce Bolojan a fost huiduit anul trecut
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Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat că de Ziua Națională vor fi interzise manifestațiile cu caracter politic. Decizia edilului vine după incidentele de la ceremonia de 1 Decembrie 2025, când Ilie Bolojan, premier la vremea respetivă, a fost huiduit, iar în timpul intonării imnului au avut loc și îmbrânceli.

Sursa: Realitatea

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