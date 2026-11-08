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Politică

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei unei școli după ce a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incintă: ”A părăsit țara în ziua condamnării”

c Scris de catalina sirbu
Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei unei școli după ce a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incintă: ”A părăsit țara în ziua condamnării”
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Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Școlii 'Lucian Blaga', pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incinta unității de învățământ și a angrenat un grup de copii într-un exercițiu de imagine pentru acesta.

Sursa: Ziare

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