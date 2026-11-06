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Politică

Primarul PSD al Buzăului, fotografie alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Ce spune fostul premier despre întâlnire

m Scris de maria isopescu
Primarul PSD al Buzăului, fotografie alături de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu. Ce spune fostul premier despre întâlnire
Aosom
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), a publicat vineri o fotografie în care apare alături de fostul premier Ilie Bolojan și de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, aflați în vizită la Buzău. Ulterior, Bolojan a explicat în fața liberalilor buzoieni în ce împrejurări a avut loc întâlnirea cu edilul PSD, precizând că aceasta nu a avut nicio semnificație politică.

Sursa: Digi24

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