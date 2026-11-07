Primarul Sucevei Vasile Rîmbu s-a aflat astăzi pe teren pentru a vedea și a impulsiona lucrările de modernizare a infrastructurii care se derulează pe raza municipiului. El a fost prezent pe strada Armenească unde au demarat lucrările de asfaltare. ”Azi, pe strada Armenească, sâmbăta nu e pauză, ci datorie… mai ales când ai de recuperat […] The post Primarul Rîmbu ”pe frontul modernizării” de pe strada Armenească. ”Sâmbăta nu e pauză, ci datorie… mai ales când ai de recuperat decenii de nepăsare” (foto) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗