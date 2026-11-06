Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a anunțat că în curând pe strada Eroilor din cartierul Burdujeni vor fi date în folosință aproximativ 150 de locuri de parcare. „Este o gură de oxigen reală nu doar pentru cei de pe strada respectivă, ci și pentru șoferii de pe arterele vecine, care de ani buni erau nevoiți să-și […] The post Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, anunță că pe strada Eroilor din cartierul Burdujeni vor fi date în folosință aproximativ 150 de locuri de parcare (FOTO) first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗