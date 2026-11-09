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Politică

PRIMĂVARA ARABĂ ȘI TOAMNA EUROPEANĂ. Între legalitate și legitimitate

c Scris de corneliu vișoianu
PRIMĂVARA ARABĂ ȘI TOAMNA EUROPEANĂ. Între legalitate și legitimitate
Aosom
Primăvara Arabă a învins frica, dar Toamna Europeană se confruntă cu neîncrederea. Între legalitate și legitimitate, puterea se redefinește prin forță, cunoaștere și afect. Când votul nu mai garantează încrederea, cine controlează mecanismele prin care societatea acceptă să fie condusă?

Sursa: Adevarul

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