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Politică

Primele probleme între PNL şi USR? Ciprian Ciucu i-a numit "partid de agitaţi, contestă orice, oricând". Reacţie din USR: "Imaturităţi"

f Scris de florin răvdan
Primele probleme între PNL şi USR? Ciprian Ciucu i-a numit "partid de agitaţi, contestă orice, oricând". Reacţie din USR: "Imaturităţi"
Aosom
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut un discurs acid la adresa USR, într-o întâlnire cu liberalii buzoieni. Acesta i-a numit "partid de agitaţi" şi le-a reproşat capacitatea de a contesta totul.

Sursa: Dcnews

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