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Politică

Primele proiecte controversate după alegerile din Bulgaria: gaze mai scumpe, restricții lingvistice și desființarea Comisiei pentru Dosare

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Primele proiecte controversate după alegerile din Bulgaria: gaze mai scumpe, restricții lingvistice și desființarea Comisiei pentru Dosare
Aosom
Victoria Ilianei Iotova în alegerile prezidențiale din Bulgaria este urmată de inițiative politice controversate. Majoritatea parlamentară susține un proiect de desființare a Comisiei pentru Dosare, instituția care a identificat foștii colaboratori ai serviciilor secrete comuniste.

Sursa: Adevarul

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