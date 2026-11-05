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Politică

Primul dacopat al țării: De ce a schimbat Ceaușescu numele orașelor în Napoca și Drobeta și ce controverse a stârnit decizia între istorici

e Scris de e-politic ro
Primul dacopat al țării: De ce a schimbat Ceaușescu numele orașelor în Napoca și Drobeta și ce controverse a stârnit decizia între istorici
Aosom
În anii '70, regimul Nicolae Ceaușescu a schimbat numele unor orașe din Romania, readucand in prim-plan denumiri asociate Antichitații. Clujul a

Sursa: Ziuanews.ro

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