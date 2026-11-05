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Politică

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul: să-și strângă lui însuși cureaua”. Luca Niculescu: Reformele, aplicate mai întâi în aparatul de stat

m Scris de maria miron
„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul: să-și strângă lui însuși cureaua”. Luca Niculescu: Reformele, aplicate mai întâi în aparatul de stat
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Premierul Luca Niculescu spune că statul trebuie să își reducă propriile cheltuieli și să combată evaziunea fiscală înainte să ia în calcul noi taxe și impozite pentru populație.

Sursa: Mediafax Ro

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