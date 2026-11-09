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Politică

Primul oficial de rang înalt al administrației Trump vizat de o procedură de impeachment la nici o săptămână de la alegerile pierdute de Partidul Republican

i Scris de ion gaidău
Primul oficial de rang înalt al administrației Trump vizat de o procedură de impeachment la nici o săptămână de la alegerile pierdute de Partidul Republican
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Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, este vizat de luni, 9 noiembrie, de o procedură de impeachment (punere sub acuzare în vederea destituirii) inițiată chiar de un congresmen republican la nici o săptămână de la victoria obținută de Partidul Democrat în alegerile de la jumătatea mandatului, relatează AFP.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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