 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Primul semnal major anti-război din SUA: Liderul democraţilor din Senat susţine că războiul din Iran „trebuie să se încheie"

m Scris de mihai cistelican
Primul semnal major anti-război din SUA: Liderul democraţilor din Senat susţine că războiul din Iran „trebuie să se încheie"
Aosom
Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că războiul din Iran trebuie să se încheie, relatează AFP.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech