 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Prioritățile alese diferit

r Scris de roxana popa, redactor
Prioritățile alese diferit
Aosom
Nu ești obligat să impresionezi pe nimeni și nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Nu căuta să Îl surprinzi pe Domnul prin activismul tău

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech