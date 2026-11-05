Probleme pentru manelistul Niculae Danciu. Numele său apare într-o anchetă de proxenetism

Descinderi de amploare într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane, coordonat de procurorii DIICOT în România, Germania și Austria. Cântărețul de manele Niculae Danciu este indicat de anchetatori drept liderul unei grupări care ar fi exploatat sexual peste 30 de femei, obligându-le să practice prostituția atât în țară, cât și în mai multe state europene. În dosar apar și numele fiului său, Mario Danciu, precum și ale a doi agenți de poliție, suspectați că ar fi oferit sprijin rețelei.

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