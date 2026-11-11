Procesele de restituire demarate de cultele religioase ar putea fi scutite, din oficiu, de plata taxelor judiciare de timbru

Doi parlamentari de la UDMR și un deputat de la USR propun, printr-un proiect de lege care urmează să intre la votul final în Camera Deputaților, ca solicitările în instanță de restituire a unor bunuri imobiliare trecute în mod abuziv, în perioada comunistă, în proprietatea statului să fie scutite în mod automat de plata taxelor judiciare de timbre, dacă proprietățile au aparținut cultelor religioase recunoscute în România.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗