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Procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori” va avea loc astăzi în Suceava, începând cu ora 17:00

s Scris de suceava news online
Procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori” va avea loc astăzi în Suceava, începând cu ora 17:00
Aosom
Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, luni, 9 noiembrie 2026, începând cu ora 17:00, Parohia „Sfântul Mucenic Mina din Suceava” organizează, în contextul manifestărilor prilejuite de hramul bisericii parohiale, Procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, ediția I. În cadrul procesiunii […] The post Procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori” va avea loc astăzi în Suceava, începând cu ora 17:00 first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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