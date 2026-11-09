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Politică

Procesul în care Călin Georgescu cere să iasă din arest se reia luni la Tribunalul București

ș Scris de ștefan borcea
Procesul în care Călin Georgescu cere să iasă din arest se reia luni la Tribunalul București
Aosom
Tribunalul Bucureşti reia, luni, judecarea cererii depuse de Călin Georgescu prin care solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, şi anume arest la domiciliu sau control judiciar.

Sursa: Adevarul

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