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Politică

Procuror din Consiliul Superior al Magistraturii, reacție după o declarație a lui Nicușor Dan: „Cu ochii larg închiși”

c Scris de cristian anton
Procuror din Consiliul Superior al Magistraturii, reacție după o declarație a lui Nicușor Dan: „Cu ochii larg închiși”
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Procurorul Claudiu Sandu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, apreciază declarațiile președintelui Nicușor Dan, potrivit căruia judecătorii nu i-au semnalat abuzuri, drept o stare „cu ochii larg închiși”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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