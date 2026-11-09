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Politică

Programul Fulbright: Facilitarea legăturilor dintre americani și români de 80 de ani

d Scris de darryl nirenberg
Programul Fulbright: Facilitarea legăturilor dintre americani și români de 80 de ani
Aosom
Ca ambasador, discut adesea despre apărare, comerț și diplomație. Acestea sunt componente esențiale ale parteneriatului dintre SUA și România — un parteneriat care nu a fost niciodată mai puternic sau mai important.

Sursa: Digi24

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