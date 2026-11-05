 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Proiect PNL: Părinții care revin la muncă să primească un stimulent egal cu indemnizația pentru creșterea copilului (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Proiect PNL: Părinții care revin la muncă să primească un stimulent egal cu indemnizația pentru creșterea copilului (Ecopolitic)
Aosom
Partidul Național Liberal susține o modificare a legislației prin care părinții care aleg să se (…)

Sursa: Ziar.com

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech