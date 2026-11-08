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Politică

Proiectul de lege care prevede interzicerea minorilor sub 15 ani la rețelele de comunicare virtuală, adoptat tacit de Senat

r Scris de radhananda
Proiectul de lege care prevede interzicerea minorilor sub 15 ani la rețelele de comunicare virtuală, adoptat tacit de Senat
Aosom
Senatul a adoptat tacit, pe 2 noiembrie, proiectul de lege care prevede interzicerea accesului minorilor cu vârsta sub 15 ani la rețelele de comunicare virtuală furnizate de platforme online, informează Agerpres. Termenul de dezbatere și vot a fost de

Sursa: Yoga Esoteric

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