Proiectul minier Valea Dobra–Rășinari–Săliște nu se află pe lista proiectelor strategice europene și nu beneficiază de finanțare prin EIT RawMaterials sau din Fondul European de Dezvoltare Regională. Informațiile au fost prezentate de europarlamentarul sibian Nicu Ștefănuță, în urma a două răspunsuri primite de la Comisia Europeană, la o zi după referendumul organizat la Rășinari. Potrivit […] The post Proiectul minier de la Rășinari nu are statut strategic european. Nicu Ștefănuță prezintă răspunsurile Comisiei Europene appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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