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Politică

Promisiunea lui Alin Tişe, dacă ajunge preşedintele PNL. Îl critică pe Ilie Bolojan pentru "liniile roşii"

f Scris de florin răvdan
Promisiunea lui Alin Tişe, dacă ajunge preşedintele PNL. Îl critică pe Ilie Bolojan pentru "liniile roşii"
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Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj, a anunţat că vrea să candideze la şefia PNL la următorul congres al partidului. Acesta vine şi cu o promisiune, dar şi cu critici la adresa lui Ilie Bolojan.

Sursa: Dcnews

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