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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Promisiunea neîndeplinită din statutul USR care vizează transparența

r Scris de rami cristescu
Promisiunea neîndeplinită din statutul USR care vizează transparența
Aosom
O parte dintre aleșii USR au publicat pe site-ul partidului o descriere a activității lor profesionale și/sau a formării. Profilul altora, însă, are spațiul de descriere gol. The post Promisiunea neîndeplinită din statutul USR care vizează transparența appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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