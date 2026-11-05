Propagandistul lui Putin susține că Ucraina ar putea invada România: „NATO nu ar putea să o oprească”

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului, a lansat un nou scenariu privind războiul din Ucraina. Prezentatorul rus susține că armata ucraineană ar putea renunța la lupta împotriva Rusiei și s-ar putea îndrepta către alte state europene, printre care România, Polonia, Ungaria și Republica Moldova. Mai mult, Soloviov afirmă că NATO nu ar avea capacitatea de a opri cei 800.000 de militari ucraineni despre care vorbește, în cazul în care aceștia ar decide să atace țările vecine.

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