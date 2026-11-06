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Politică

Propunerea lui Meloni privind o poziție comună a UE în raport cu Ucraina, acceptată. Liderii europeni se reunesc la Dublin

t Scris de tiberiu vasile
Propunerea lui Meloni privind o poziție comună a UE în raport cu Ucraina, acceptată. Liderii europeni se reunesc la Dublin
Aosom
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a acceptat propunerea premierului italian Giorgia Meloni privind stabilitatea unei poziții comune a UE în privința Ucrainei.

Sursa: Dcnews

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