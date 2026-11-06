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Politică

Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor

d Scris de diana pavel
Proteste de amploare în Franța! Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă, un record de la începutul manifestațiilor
Aosom
Franța a fost paralizată de o amplă mișcare de revoltă socială, ziua de joi marcând cea mai masivă participare populară de la debutul noului val de tulburări declanșat în luna septembrie.

Sursa: Click

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