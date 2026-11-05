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Politică

Proteste în Grecia - Mii de liceeni, studenţi şi profesori au ieşit din nou în stradă

g Scris de george traicu
Proteste în Grecia - Mii de liceeni, studenţi şi profesori au ieşit din nou în stradă
Aosom
Mii de liceeni, studenţi şi profesori au ieşit din nou în stradă, joi, în Grecia, pentru a cere mijloace suplimentare în educaţie, în contextul în care tineretul se mobilizează în întreaga Europă, relatează AFP, potrivit Agerpres. Cu o banderolă cu me...

Sursa: Stiri Pe Surse

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