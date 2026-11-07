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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

PSD anunţă bilanţul miniştrilor din ultima săptămână. Ce se află pe lista rezultatelor

m Scris de mediafax
PSD anunţă bilanţul miniştrilor din ultima săptămână. Ce se află pe lista rezultatelor
Aosom
Partidul Social Democrat a anunţat sâmbătă bilanţul miniştrilor PSD în ultima săptămână la guvernare. Deschiderea a două loturi noi din A0 şi relansarea Programului Rabla se numără printre rezultate.

Sursa: Zf Ro

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