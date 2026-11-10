Parlamentul României întârzie numirea unei noi conduceri la Curtea de Conturi. O treime dintre mandatele consilierilor au expirat. Funcția de președinte este ocupată momentan de un interimar. The post PSD blochează numirile la Curtea de Conturi. Funcția de președinte ar fi păstrată pentru Marian Neacșu appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗