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Politică

PSD, în fața unui moment decisiv privind reformele: De ce îngrijorarea conducerii partidului este legitimă

e Scris de elena aurel
PSD, în fața unui moment decisiv privind reformele: De ce îngrijorarea conducerii partidului este legitimă
Aosom
PSD riscă să piardă sprijinul cetățenilor dacă nu ia rapid măsuri pentru începerea reformelor și reducerea cheltuielilor statului.

Sursa: Dcnews

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