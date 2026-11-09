PSD, în fața unui moment decisiv privind reformele: De ce îngrijorarea conducerii partidului este legitimă
Sursa: DcnewsCitește mai departe la sursa originală
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„SUNT AICI! MĂ VEZI?” – expoziție fotografică a comunității surzilor, deschisă publicului la sediul Consiliului Județean Bihor
Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) – Filiala Bihor a marcat luni, 9 noiembrie 2026, împlinirea a 107 ani de la înființarea asociaț...
Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 9 – 15 noiembrie - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 9 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Pitca Roxana...
Procedurile de autorizare începute în baza PUG 2023 pot continua fără un nou certificat de urbanism
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22 de echipe de tineri din Timișoara au venit cu idei pentru un oraș mai verde și mai puțin poluat, în cadrul programului Youth Climate Action Fu...
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Aproape unul din cinci americani înlocuiți de inteligența artificială a primit ulterior o ofertă de revenire. Cei care se întorc cer o mărire de salariu
Aproape unul din cinci angajați americani care și-au pierdut locul de munca dupa ce au fost inlocuiți de inteligența artificiala a primit ulterio...
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