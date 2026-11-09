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Politică

PSD pregătește comasări masive în administrația locală. Culmea, jumătate dintre edilii vizați sunt social-democrați

c Scris de constantin toma
PSD pregătește comasări masive în administrația locală. Culmea, jumătate dintre edilii vizați sunt social-democrați
Aosom
PSD anunță o reformă extinsă a administrației locale după o ședință în care Claudiu Manda i-a amenințat pe miniștri că nu prind Crăciunul dacă nu pun în practică deciziile de la centru.

Sursa: Stirile Pro.tv

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