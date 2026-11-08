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Politică

PSD se reunește luni în ședința Biroului Permanent Național. Ce subiecte sunt în atenția social-democraților

d Scris de dana bărăgan
PSD se reunește luni în ședința Biroului Permanent Național. Ce subiecte sunt în atenția social-democraților
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Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) se reunește luni, 9 noiembrie, de la ora 10:00, într-o ședință a Biroului Permanent Național (BPN), evenimentul urmând să aibă loc la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10. Întâlnirea are loc într-un moment important pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, care pregătește bugetul pentru anul 2027. În această perioadă, în atenția social-democraților se află două subiecte majore, și anume majorarea pensiilor și a salariului minim.

Sursa: Realitatea

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