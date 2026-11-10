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Politică

PSD și AUR fac din nou alianță în Parlament: partidele lui Grindeanu și Simion l-au votat un loial al lui Marcel Ciolacu ca șef al Curții de Conturi

e Scris de e-politic ro
PSD și AUR fac din nou alianță în Parlament: partidele lui Grindeanu și Simion l-au votat un loial al lui Marcel Ciolacu ca șef al Curții de Conturi
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Sorin Lazar, fost deputat de Buzau considerat un loial al fostului președinte PSD Marcel Ciolacu, a fost votat de Parlament in ședința comuna a Senatu

Sursa: Ziuanews.ro

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