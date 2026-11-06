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Politică

PSD și AUR, o posibilă formulă de guvernare până în 2028. INTERVIU cu senatorul Lucian Rusu

m Scris de monica vasilescu
PSD și AUR, o posibilă formulă de guvernare până în 2028. INTERVIU cu senatorul Lucian Rusu
Aosom
La două săptămâni de la preluarea guvernării de către PSD, primele mesaje ale Executivului sunt însoțite de puține măsuri concrete, iar disputa privind situația bugetară continuă.

Sursa: Ziare

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