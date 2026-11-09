PSD vrea comasarea comunelor sub 3.000 de locuitori și a orașelor sub 10.000. Anunțul lui Dragoș Benea

Dragoș Benea, social-democratul responsabil cu reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni, după ședința Biroului Politic Național al PSD, că se lucrează la mai multe scenarii privind comasarea localităților mici. Potrivit acestuia, unul dintre scenarii prevede comasarea tuturor comunelor sub 3.000 de locuitori, dar și a orașelor care nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗