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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine

l Scris de laura dori
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine
Aosom
Dan Gabriel Rusu a explicat în podcastul lui Mihai Morar de ce oamenii periculoși pot fi fermecători și de ce nu trebuie să ne ignorăm instinctul.

Sursa: Click

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