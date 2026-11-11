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Politică

Publicitatea politică – o bombă artizanală dezamorsată de un regulament european

g Scris de george chirita
Publicitatea politică – o bombă artizanală dezamorsată de un regulament european
Aosom
Parlamentul European a adoptat un Regulament privind publicitatea politică (Regulamentul UE 2024/900) care a intrat în vigoare în luna octombrie 2025 și a abordat tema libertății de exprimare într-un mod surprinzător de deschis înspre a proteja valorile democratice.

Sursa: Jurnalul Ro

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