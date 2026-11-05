Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan îl laudă pe Marian Neacșu: „Era partea profesionistă” a PSD la ședințele coaliției

Ioana Dogioiu, jurnalista care a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului condus de Ilie Bolojan, a avut cuvinte de apreciere la adresa social-democratului Marian Neacșu, despre care spune că era reprezentantul profesionist al PSD la ședințele fostei coaliții de guvernare.

Distribuie: Facebook Instagram