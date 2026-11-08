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Politică

Puterea spionajului sexual. Irezistibila honeytrap

b Scris de bogdan borcea
Puterea spionajului sexual. Irezistibila honeytrap
Aosom
Rapoartele care susțin că șeful companiei Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație amoroasă cu o femeie recrutată să spioneze pentru China ne reamintesc că vechea capcană cu miere (honeytrap) rămâne la fel de irezistibilă atât pentru guvernele care o folosesc, cât și pentru victimele care cad în ea. Unele motive rămân eterne, fie […]

Sursa: National - Ziarul National

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