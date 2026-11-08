Puterea spionajului sexual. Irezistibila honeytrap

Rapoartele care susțin că șeful companiei Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație amoroasă cu o femeie recrutată să spioneze pentru China ne reamintesc că vechea capcană cu miere (honeytrap) rămâne la fel de irezistibilă atât pentru guvernele care o folosesc, cât și pentru victimele care cad în ea. Unele motive rămân eterne, fie […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗