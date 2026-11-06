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Politică

Putin confirmă negocierile Rusia–SUA–Ucraina de la Abu Dhabi. Discuțiile vor dura două zile

m Scris de maria miron
Putin confirmă negocierile Rusia–SUA–Ucraina de la Abu Dhabi. Discuțiile vor dura două zile
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Vladimir Putin a confirmat că Rusia, Statele Unite și Ucraina vor participa la o nouă rundă de negocieri de pace, programată săptămâna viitoare la Abu Dhabi. Discuțiile vor dura două zile.

Sursa: Mediafax Ro

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