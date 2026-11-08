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Politică

Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE

m Scris de marina constantinoiu
Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE
Aosom
Ziarul The Times relatează că surse din domeniul securității consideră că Vladimir Putin duce o campanie de război hibrid împotriva Irlandei, în perspectiva găzduirii de către aceasta a unor summituri importante ale UE pe durata președinției sale la Consiliul UE.

Sursa: Digi24

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