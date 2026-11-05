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Politică

Putin l-a decorat pe șeful separatiștilor din Transnistria. Republica Moldova anunță sancțiuni împotriva lui Krasnoselski după revenirea din Rusia

c Scris de cristina stancu
Putin l-a decorat pe șeful separatiștilor din Transnistria. Republica Moldova anunță sancțiuni împotriva lui Krasnoselski după revenirea din Rusia
Aosom
Vladimir Putin i-a înmânat miercuri lui Vadim Krasnoselski, liderul administrației separatiste de la Tiraspol, „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse. Vizita lui Krasnoselski la Moscova și decorarea acestuia de către președintele rus au provocat o reacție dură la Chișinău.

Sursa: Adevarul

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