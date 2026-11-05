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Politică

Putin l-a primit pe şeful securităţii iraniene, pentru discuții despre gazoducte. Ayatollahul Khamenei i-a trimis un mesaj

ș Scris de ștefan borcea
Putin l-a primit pe şeful securităţii iraniene, pentru discuții despre gazoducte. Ayatollahul Khamenei i-a trimis un mesaj
Aosom
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit joi, la Moscova, pe secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională a Iranului, Mohsen Rezai, la o „discuţie extrem de importantă” despre consolidarea relaţiilor între cele două ţări.

Sursa: Adevarul

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