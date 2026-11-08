Planurile „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de a lansa exerciții militare în ajunul discuțiilor privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS.

Distribuie: Facebook Instagram