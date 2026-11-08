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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Putin, mesaj ferm pentru europeni: ”Nu au ce căuta la masa negocierilor”. Planurile despre care spune că sunt sortite eșecului

e Scris de ema petrescu
Putin, mesaj ferm pentru europeni: ”Nu au ce căuta la masa negocierilor”. Planurile despre care spune că sunt sortite eșecului
Aosom
Planurile „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) de a lansa exerciții militare în ajunul discuțiilor privind Ucraina confirmă faptul că europenii nu au ce căuta la masa negocierilor, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS.

Sursa: Ziare

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