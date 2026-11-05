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Politică

Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

v Scris de viorica marin
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei
Aosom
Kremlinul nu mai consideră că Donald Trump poate determina Ucraina să accepte un acord de pace în condițiile impuse de Rusia. În acest context, Moscova intenționează să intensifice presiunea militară asupra Kievului și se pregătește pentru un război de lungă durată.

Sursa: Adevarul

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