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Politică

Puțini români știu la ce folosesc, de fapt, cele două găuri din cârligele de rufe. Trucul care te scapă de cute și urme pe haine

a Scris de andreea dumitru
Puțini români știu la ce folosesc, de fapt, cele două găuri din cârligele de rufe. Trucul care te scapă de cute și urme pe haine
Aosom
Un obiect pe care îl folosim aproape zilnic ascunde un detaliu pe care puțini oameni îl cunosc. Cele două găuri din cârligele de rufe nu sunt doar elemente de design, ci au fost concepute pentru a îndeplini funcții diferite.

Sursa: Click

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